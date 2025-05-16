🏡 Депутаты хотят распространить налоговые льготы на садовые дома

Сейчас льготу по налогу на имущество можно применять на квартиры, гаражи, жилые дома и машино-места. Садовые дома в список не входят, но это собираются изменить.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект с поправками в НК, которые добавив в перечень льгот по налогу на имущество новый объект — «единственный садовый дом».

Сейчас ст. 407 НК позволяет определенным категориям применять налоговые льготы на объекты имущества в их собственности, которые не используются для предпринимательской деятельности.

Льготы распространяются на один объект имущества на выбор. Например, на квартиру, жилой дом, гараж или машино-место. Особые условия не действуют на садовые дома площадью больше 50 кв метров, которые расположены на участках для личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

«Принятие настоящего законопроекта позволит уменьшить налоговую нагрузку на социально уязвимые категории граждан, включая пенсионеров, инвалидов, ветеранов и лиц, пострадавших от радиации, предоставив им дополнительную поддержку», — сказано в пояснительной записке.

К льготным категория населения относятся: герои Советского Союза и Российской Федерации, кавалеры ордена Славы трех степеней, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, лица, пострадавшие от радиационных воздействий, пенсионеры, а также родители и супруги погибших военнослужащих и государственных служащих.

Если проект примут, он вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на имущество физических лиц.