Wildberries запустил услугу «Приоритетный заказ»

Маркетплейс начала тестирование новой услуги для клиентов — «Приоритетный заказ», которая ускоряет обработку заказа.

Новшество направлено на повышение клиентского сервиса и комфорта при покупках на платформе.

«При оформлении своего заказа клиенту предоставляется возможность добровольно выбрать услугу “Приоритетный заказ”. После поступления заказа в нашу систему он будет обрабатываться вне общей очереди: заявка на сборку для последующей загрузки товара с места хранения будет передана в работу в приоритетном порядке и отправлена далее по стандартному пути до ПВЗ, что в конечном счете поможет ускорить доставку до клиента», — сообщает пресс-слежба маркетплейса.

Одновременно WB предупреждает, что на конечный срок доставки продолжат влиять такие факторы, как, например, расстояние до клиента и особенности товара (габариты, хрупкость и т. п.).

Стоимость новой услуги — 39 рублей на один заказ.

Сейчас она доступна для части пользователей. По результатам теста будет решено о ее распространении на всех клиентов.

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