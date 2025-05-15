Модульбанк запустил сервис по электронному кадровому учету для ИП и ООО

Модульбанк запустил новую опцию на базе Модульбухгалтерии – ведение кадрового учета для ИП и ООО с системой кадрового электронного документооборота (КЭДО).

Преимущества КЭДО: облачный архив документов, все бумаги структурированы и доступны даже с телефона, мгновенное подписание документов, автоматизация и шаблоны для снижения ошибок, повышенная безопасность, полный контроль для работодателя и удобство для сотрудников.

Также специалисты Модульбухгалтерии возьмут на себя полноценный кадровый учет: оформят прием сотрудника на работу, рассчитают зарплату, отпускные и больничные, подготовят документы для Социального Фонда России, подключат кадровый электронный документооборот и сформируют любые кадровые документы по запросу работодателя и сотрудников. При необходимости — оформят увольнение, расторжение трудового договора и соответствующую отчетность.

“С 1 января 2023 года Пенсионный Фонд и Фонд Соцстрахования объединились в Социальный Фонд России и до сих пор вводят изменения в количестве отчётности, формате заполнения и сроках подачи. Чтобы бизнес не рисковал из-за очередных корректировок СФР, которые вовремя не заметил предприниматель — мы изучаем законы и общаемся с контролирующими органами напрямую”, — говорит Екатерина Мартыненко, генеральный директор Модульбухгалтерии, управляющий директор Модульбанка.

Модульбухгалтерия может вести кадровый учет отдельно, чтобы штатный бухгалтер сосредоточился на отчетности в ФНС. При подключении сервиса каждый клиент получает персонального менеджера, который сопровождает бизнес и общается по почте, в чате и мессенджерах.