Минфин: нарушители ПДД принесут в бюджет больше 52 млрд рублей

Власти решили, что из-за увеличения штрафов за нарушение ПДД, бюджетные поступления вырастут в восемь раз.

С 1 января 2025 года изменились штрафы за превышение скорости. Раньше они были от 500 до 5 тыс. рублей, а теперь — от 750 до 7,5 тыс. Также пересмотрели льготную систему за быструю оплату. Скидку сократили с 50% до 25%, но срок погашения с дисконтом увеличили с 20 до 30 дней.

Минфин считает, что такие изменения приведут к тому, что казна получит от нарушителей ПДД в восемь раз больше запланированного. По этой статье дохода в 2025 году ожидали 6,4 млрд рублей, но сейчас планируют получить 52,8 млрд. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на правительственный законопроект об изменении бюджета.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов считает такую корректировку чисто технической, поскольку для федерального бюджета сумма в несколько миллиардов — копеечная.

Недавно мы писали, что водителям без нарушений ПДД хотят дать скидку 50% на транспортный налог.

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