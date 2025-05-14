Водителям без нарушений хотят дать скидку 50% на транспортный налог

Депутаты фракции «Новые люди» внесут в Госдуму законопроект, по которому водители смогут получить скидку 50% на уплату транспортного налога. Такие условия будут действовать для тех, кто в течение года не нарушал правила дорожного движения (ПДД).

По мнению авторов проекта, это «будет мотивировать водителей быть более ответственными и осторожными на дорогах». Участники дорожного движения будут осознавать, что их нарушения не только создадут опасную ситуацию, но и прямо повлияют на финансовое состояние. Об этом пишет ТАСС.

О подобной идее мы писали еще в 2023 году, но тогда правительство не поддержало проект. В своем отзыве кабмин отметил, что получение налоговых льгот не нужно увязывать с хорошим поведением на дорогах.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.