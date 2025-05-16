ФНС: недостоверные сведения в ЕГРЮЛ не мешают гендиру получить КЭП. Но не любые

Директору ООО не выдадут квалифицированную электронную подпись в двух случаях. Если же в ЕГРЮЛ есть запись о недостоверных сведения об одном из участников общества — директору все-таки выдадут электронную подпись.

В оцициальном телеграм-чате ФНС задали вопрос: может ли директор ООО сделать электронную подпись после истечения срока действия старой, если в этот момент есть запись в ЕГРЮЛ о недостоверных сведениях об одном из участников общества.

Да, может, — ответили налоговики.

КЭП руководителю компании не выдадут, если в ЕГРЮЛ есть именно такие записи о недостоверности сведений (ч. 2.3 ст. 18 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ):

об адресе организации;

о руководителе организации.

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