ФНС: недостоверные сведения в ЕГРЮЛ не мешают гендиру получить КЭП. Но не любые

В оцициальном телеграм-чате ФНС задали вопрос: может ли директор ООО сделать электронную подпись после истечения срока действия старой, если в этот момент есть запись в ЕГРЮЛ о недостоверных сведениях об одном из участников общества.
Да, может, — ответили налоговики.
КЭП руководителю компании не выдадут, если в ЕГРЮЛ есть именно такие записи о недостоверности сведений (ч. 2.3 ст. 18 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ):
об адресе организации;
о руководителе организации.
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