Бизнес стал чаще выбирать регистрацию в качестве ИП

В торговле число регистраций ИП сократилось на 13%, а в научно-технической деятельности предпринимателей стало на 25% больше.

В четвертом квартале 2024 года число регистраций индивидуальных предпринимателей увеличилось на 6%, а в первом квартале 2025 года — еще на 3%.

Тот же показатель, но уже среди юридических лиц, устойчиво падает. В 2024 году — на 10%, а в начале 2025 года — на 26%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Спарк-Интерфакс».

Для регистрации бизнеса стали чаще выбирать ИП потому, что эта форма предпринимательства проще и удобнее: не нужен уставный капитал, легче вести бухгалтерию, меньше обязательных отчетов и требований, а еще доступны упрощенные системы налогообложения. Кроме того, ИП регистрируют, чтобы попытаться оптимизировать налоги.

На 25% больше ИП появилось в сфере профессиональной и научно-технической деятельности. Доля предпринимателей в общем числе регистраций составила 6,8%. Также на 35% выросло число регистраций ИП в административной сфере. Стало больше предпринимателей, которые оказывают услуги по трудоустройству (+44%), а также работают в IT (+26%).

Среди лидеров по числу регистраций в качестве ИП оказались строители, однако темпы прироста замедлились из-за сворачивания программ господдержки сектора, — в 2023 году показатель был 19%, а в 2024 году — 6%. Подобное происходит и среди ИП, которые занимаются операциями с недвижимостью, динамика изменилась с 28% в 2023 году до 9% в 2024 году.

В ключевом сегменте бизнеса ИП — в розничной торговле — число регистраций упало на 13%.

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