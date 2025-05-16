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3-НДФЛ

При возврате НДФЛ подойдет не любой счет, а корректировать банковские реквизиты ИФНС не может

Для оперативного возврата НДФЛ нужно правильно заполнять реквизиты счета.

Чтобы оперативно вернуть НДФЛ, налогоплательщикам при заполнении декларации 3-НДФЛ и заявления о распоряжении путем возврата сумм, формирующих положительное сальдо единого налогового счета (ЕНС), нужно правильно заполнять реквизиты выбранного банковского счета.

УФНС сообщает, что часто ошибки в них приводят к отказу в возврате переплаты. Например:

  • неверные реквизиты счета (БИК банка, номера счета);

  • закрытый счет;

  • счет, не принадлежащий налогоплательщику;

  • валютный счет.

Внимательно нужно применять и счета из предлагаемого перечня при заполнении декларации 3-НДФЛ в личном кабинете.

«Зачастую, выбирая предложенный счет, налогоплательщик по ошибке указывает кредитный, который ограничен по функционалу. При этом налоговый орган не имеет возможности корректировки банковских реквизитов в заявлении налогоплательщика», — предупреждают иркутские налоговики.

При получении сообщения об отказе в возврате налога в связи с неверным указанием счета, нужно обратиться в ИФНС с повторным заявлением, указав верный счет или реквизиты.

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Комментарии

4
  • rcnrcn
    Суетолог

    Зачастую, выбирая предложенный счет, налогоплательщик по ошибке указывает кредитный, который ограничен по функционалу

    Бедные причастные к разработке ЛК ФЛ. Ведь они никак не видят по кредитным счетам, у которых свой порядок присвоения номеров, что счёт кредитный и можно было бы его в заявлениях на возврат вообще не предлагать 😪

    • Шлема Цукерман
      Старый Еврей

      Малыш...

      "порой немного.. случаются Проблемы... Но ни один человек не должен считать себя Личностью.... Порой немного ... человек должен быть Членом Общества"

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      буаахахахаххах....

      Советский фильм из эпохи Перестройки

  • Шлема Цукерман
    Старый Еврей

    МАЛЫШ анонимный с погремухой rcnrcn...

    ты пишешь в небольшом Приложении, которое дается при Клерк.ru.... Эта тема не новая, ее впервые предложили хохлы на ФУП в начале нулевых (форум украинских националистов) когда СВЫНИ ЭТИ создали "Песочницу", куда таких как ты допускали