При возврате НДФЛ подойдет не любой счет, а корректировать банковские реквизиты ИФНС не может

Для оперативного возврата НДФЛ нужно правильно заполнять реквизиты счета.

Чтобы оперативно вернуть НДФЛ, налогоплательщикам при заполнении декларации 3-НДФЛ и заявления о распоряжении путем возврата сумм, формирующих положительное сальдо единого налогового счета (ЕНС), нужно правильно заполнять реквизиты выбранного банковского счета.

УФНС сообщает, что часто ошибки в них приводят к отказу в возврате переплаты. Например:

неверные реквизиты счета (БИК банка, номера счета);

закрытый счет;

счет, не принадлежащий налогоплательщику;

валютный счет.

Внимательно нужно применять и счета из предлагаемого перечня при заполнении декларации 3-НДФЛ в личном кабинете.

«Зачастую, выбирая предложенный счет, налогоплательщик по ошибке указывает кредитный, который ограничен по функционалу. При этом налоговый орган не имеет возможности корректировки банковских реквизитов в заявлении налогоплательщика», — предупреждают иркутские налоговики.

При получении сообщения об отказе в возврате налога в связи с неверным указанием счета, нужно обратиться в ИФНС с повторным заявлением, указав верный счет или реквизиты.

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