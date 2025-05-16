При возврате НДФЛ подойдет не любой счет, а корректировать банковские реквизиты ИФНС не может

Чтобы оперативно вернуть НДФЛ, налогоплательщикам при заполнении декларации 3-НДФЛ и заявления о распоряжении путем возврата сумм, формирующих положительное сальдо единого налогового счета (ЕНС), нужно правильно заполнять реквизиты выбранного банковского счета.
УФНС сообщает, что часто ошибки в них приводят к отказу в возврате переплаты. Например:
неверные реквизиты счета (БИК банка, номера счета);
закрытый счет;
счет, не принадлежащий налогоплательщику;
валютный счет.
Внимательно нужно применять и счета из предлагаемого перечня при заполнении декларации 3-НДФЛ в личном кабинете.
«Зачастую, выбирая предложенный счет, налогоплательщик по ошибке указывает кредитный, который ограничен по функционалу. При этом налоговый орган не имеет возможности корректировки банковских реквизитов в заявлении налогоплательщика», — предупреждают иркутские налоговики.
При получении сообщения об отказе в возврате налога в связи с неверным указанием счета, нужно обратиться в ИФНС с повторным заявлением, указав верный счет или реквизиты.
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Комментарии4
Бедные причастные к разработке ЛК ФЛ. Ведь они никак не видят по кредитным счетам, у которых свой порядок присвоения номеров, что счёт кредитный и можно было бы его в заявлениях на возврат вообще не предлагать 😪
Малыш...
"порой немного.. случаются Проблемы... Но ни один человек не должен считать себя Личностью.... Порой немного ... человек должен быть Членом Общества"
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буаахахахаххах....
Советский фильм из эпохи Перестройки
МАЛЫШ анонимный с погремухой rcnrcn...
ты пишешь в небольшом Приложении, которое дается при Клерк.ru.... Эта тема не новая, ее впервые предложили хохлы на ФУП в начале нулевых (форум украинских националистов) когда СВЫНИ ЭТИ создали "Песочницу", куда таких как ты допускали
Кстати.... мое сообщение АДМИНИСТРАТОРУ ЭТОГО ФОРУМА
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я уже насчитал примерно 10 Ваших Нарушенний Закона Российской Федерации