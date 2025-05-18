Если не хватает стажа для пенсии, его можно докупить: как это сделать

Оплатить стаж для пенсии можно путем внесеня добровольных страховых пенсионных взносов в СФР. Потом будут начислены индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) с учетом внесенной суммы.

Оплатить стаж для пенсии могут:

самозанятые;

неработающие;

работающие за границей;

адвокаты и нотариусы;

любой гражданин — за другого неработающего человека.

Самозанятые могут оплатить все 15 лет стажа, необходимого для назначения страховой пенсии. Остальные — не более 7,5 лет.

Чтобы оплатить стаж, нужно добровольно отчислять взносы на пенсионное страхование в СФР. Для этого нужно подать заявление.

Сумма, сколько стоит один год стажа, зависит от МРОТ и каждый год меняется. В 2025 году — 59 241,6 руб. за полный год.

Считать взносы, если заявление направлено не с начала года, нужно пропорционально.

Пример Дата заключения договора — 1 апреля 2025. Взнос за остаток года — 44 431,2 руб. За эту сумму будет начислено 9 месяцев стажа.

Оплатить сразу несколько лет стажа нельзя: за один год действия договора добровольного страхования начисляется год стажа.

При этом можно оплатить больше годового взноса. Тогда будет учтен один год стажа, но больше ИПК, уточняет портал Госуслуг.

Максимальный годовой взнос в 2025 году — 473 932,8 руб.

Если стажа уже достаточно, до назначения страховой пенсии можно:

продолжать отчислять взносы, чтобы росло значение ИПК — это увеличивает размер будущей пенсии;

прекратить добровольные отчисления.

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