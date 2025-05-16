Отчетность по НДС должны сдавать не только плательщики налога

НДС-декларации представляют налогоплательщики на ОСНО, УСН и ЕСХН, не освобожденные от уплаты НДС. Также отчеты должны сдать налоговые агенты, некоторые иностранные компании и другие.

Декларацию по НДС нужно отправлять в налоговую только в электронной форме по ТКС, пишет региональное УФНС.

Отчетность сдают российские организации и ИП:

на ОСНО;

на упрощенке — если доход за 2024 год больше 60 млн или превысил этот лимит в 2025 году;

на ЕСХН — не использующие право на освобождение от НДС.

Представить декларацию нужно и в случае, когда ИП или компания-плательщик НДС не вели деятельность или она не облагалась налогом. Также нужно отчитаться, если неплательщик НДС выставил контрагенту счет-фактуру с выделенным НДС.

Также должны отправить декларации:

налоговые агенты по НДС, в том числе неплательщики НДС;

иностранные организации, у которых есть такая обязанность;

участники, которые ведут общие дела простого или инвестиционного товарищества;

концессионеры в рамках концессионного соглашения или доверительные управляющие по договору доверительного управления имуществом.

НДС-декларацию нужно отправить до 25 числа месяца, следующего после окончания налогового периода.

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