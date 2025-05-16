6-НДФЛ на северные надбавки можно сдать с южным ОКТМО

НДФЛ с районных коэффициентов считают по отдельной шкале, поэтому в расчете 6-НДФЛ и уведомлении на ЕНП по НДФЛ пишут отдельные КБК. ОКТМО указывают того муниципалитета, где находится предприятие.

ФНС в письме от 23.04.2025 № БС-4-11/4136@ разъяснила порядок заполнения 6-НДФЛ и уведомления по НДФЛ в части районных коэффициентов и процентных надбавок к доходам удаленных работников – резидентов РФ.

В расчете и уведомлении по НДФЛ, удержанному с доходов в виде районных коэффициентов и надбавок к зарплате, пишут КБК:

182 1 01 02210 01 1000 110 — когда выплаты до 5 млн руб.;

182 1 01 02230 01 1000 110 — выплаты от 5 млн.

В поле «код ОКТМО» указывают код муниципального образования, на территории которого находится организация-налоговый агент, ее обособка либо выбранное обособленное подразделение.

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