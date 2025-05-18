💳 В СберБанк Онлайн теперь можно создать свой дизайн карты с помощью нейросети

Уникальное изображение генерирует нейросеть Kandinsky прямо в мобильном приложении. На платформах Android (с версии 16.2) и iOS (с версии 16.0) можно самостоятельно создавать нейроизображения и использовать их как цифровой дизайн для карты и SberPay.

«Чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно в поиске мобильного приложения Сбера ввести “Дизайн карты”, выбрать “Дизайн с Kandinsky” и описать желаемую картину — например, “Красный дракон в сиреневом лесу”. Сгенерированное изображение можно сразу же применить к своей карте как цифровой дизайн», — объясняет банк.

Ранее мы приводили инструкцию от МВД: что делать, если на карту пришли деньги от неизвестного отправителя.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.