Инструкция от МВД: что делать, если на карту пришли деньги от неизвестного отправителя

Если на банковскую карту поступили деньги, но отправитель не знаком, то это может быть простой ошибкой. Однако в некоторых случаях станет началом мошеннической атаки.
Чтобы не попасть на уловки злоумышленников, МВД в своем телеграм-канале рекомендует сделать следующие шаги:
проверить счет и убедиться, что деньги действительно зачислены, поскольку сообщения о зачислении могут быть подделкой;
связаться с банком, сообщить о неожиданном поступлении. Специалисты сами проведут проверку;
не стоит тратить полученные деньги до выяснения обстоятельств. Иначе это могут расценить как необоснованное обогащение;
не переводить деньги по другим реквизитам, если свяжется отправитель и попросит это сделать. Не исключено, что это мошенническая схема с транзитным переводом украденных средств;
сохранять все контакты с предполагаемым отправителем (звонки, сообщения).
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