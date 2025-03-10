Инструкция от МВД: что делать, если на карту пришли деньги от неизвестного отправителя

Главное — не тратить неожиданно полученные деньги до выяснения обстоятельств.

Если на банковскую карту поступили деньги, но отправитель не знаком, то это может быть простой ошибкой. Однако в некоторых случаях станет началом мошеннической атаки.

Чтобы не попасть на уловки злоумышленников, МВД в своем телеграм-канале рекомендует сделать следующие шаги: