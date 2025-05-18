Заработало соглашение о свободной торговле между странами ЕАЭС и Ираном. Пошлина снизится в разы

15 мая 2025 года вступило в силу полноформатное Соглашение о свободной торговле между государствами-членами Евразийского экономического союза и Исламской Республикой Иран.

Оно заменит действовавшее с 2019 года временное соглашение с ограниченным охватом товаров и создаст для производителей стран ЕАЭС уникальные условия доступа на иранский рынок. Так, средняя ставка ввозной таможенной пошлины для товаров из ЕАЭС в Иран снизится с 20% до 4,5%.

«В рамках имплементации полноформатного соглашения стороны уже приступили к организации первого заседания Совместного комитета, запланированного на вторую половину 2025 года, в ходе которого планируется обсудить конкретные вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран», – отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

Новое соглашение установило взаимные обязательства по преференциальному доступу в отношении 90% от всей товарной номенклатуры.

По сравнению с прошлым соглашением урегулировано создание безбарьерного пространства торговли между сторонами.

По оценкам экспертов, реализация соглашения позволит кратно увеличить товарооборот между ЕАЭС и Ираном, в среднесрочной перспективе он может достигнуть 12 млрд долларов.

Ранее мы сообщали, что стартует экспорт товаров из России в Иран.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.