МВД: у портала Госуслуг только один адрес почты для рассылки и номер техподдержки

В связи с продолжающимися рассылками поддельных сообщений о взломе Госуслуг киберполиция МВД назвала единственные настоящие электронную почту и телефонный номер техподдержки поратала.

Госуслуги направляют уведомления о входе в учетную запись, только если человек сам подписался на них в разделе «Безопасность» на портале. В этом случае при каждом входе в аккаунт на электронную почту, привязанную к Госуслугам, приходит письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru.

В СМС такая информация не отправляется, предупреждает МВД.

Единственный номер, по которому можно связаться с техподдержкой портала — бесплатный по России 8 800 100-70-10.

Если позвонить по номеру из СМС – вам ответит мошенник, снова предупреждает киберполиция МВД.

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