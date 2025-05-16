Для новых ИП на УСН и ПСН в 2025 году в Волгоградской области ввели налоговые каникулы

Впервые зарегистрированные предприниматели из нескольких сфер деятельности могут заявить о нулевой налоговой ставке.

ИП в Волгоградской области, впервые зарегистрированные с 1 января 2025 года и применяющие упрощенку или патент, могут воспользоваться нулевой налоговой ставкой, сообщает региональное УФНС.

Есть ограничение по видам деятельности. Льготой могут воспользоваться ИП в сферах:

производства;

социальной;

научной;

бытовых услуг.

Полный перечень видов деятельности есть в законах Волгоградской области от 28.03.2025 № 30-ОД и № 26-ОД. Доход от таких видов деятельности должен быть не менее 70% от общего объема.

Применять нулевую ставку ИП могут со дня регистрации непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет.

Чтобы воспользоваться льготой, нужно заявить об этом в декларации УСН или заявлении на получение патента.

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