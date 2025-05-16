На «Клерке» обновился сервис для проверки контрагентов

Теперь смотреть информацию о компаниях стало удобнее: появилась связь между страницей фирмы и ее профилем на «Клерке».

На портале «Клерк» обновление в бесплатном сервисе «Проверка контрагентов». Мы настроили связь между страницей контрагента и профилем на «Клерке».

Чтобы на странице контрагента отображались данные в блоке «Контакты», нужно указать ИНН компании в бизнес-аккаунте, а также заполнить контактные данные.

База сервиса обновляется каждый день. Ее можно использовать для мониторинга партнеров перед заключением сделок, особенно, связанных с НДС.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.