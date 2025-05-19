Работодатели приглашают молодежь на летние подработки

На платформе «Работа России» разместили 30 тысяч вакансий для несовершеннолетних.

Работодатели уже размещают вакансии для молодежи на платформе «Работа России». Больше всего сезонные работники требуются в Белгородской, Самарской, Иркутской, Калининградской областях и Ханты-Мансийском автономном округе.

«Работодатели активно приглашают подростков для озеленения и благоустройства территорий, административными ассистентами, помощниками вожатых, курьерами, гардеробщиками и на другие позиции. В прошлом году при содействии органов занятости были трудоустроены более 630 тысяч несовершеннолетних соискателей», — рассказал замглавы Роструда Ян Талбацкий.

Ведомство напоминает порядок трудоустройства несовершеннолетних:

продолжительность рабочего дня зависит от возраста и составляет от 4 до 7 часов ;

несовершеннолетним нельзя работать в опасных и вредных условиях, на подземных работах, и заниматься деятельностью, которая может нанести вред их физическому и нравственному развитию;

испытательный срок для несовершеннолетних сотрудников не устанавливают.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.