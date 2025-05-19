Минфин подготовил изменения в налоговом учете для налога на прибыль

В рамках донастройки налоговой системы согласно основным направлениям налоговой политики подготовлены поправки в НК РФ. Они учитывают новые поручения Президента и Правительства.

Планируемые изменения в НК изложены в новом большом проекте изменений и дополнений, подготовленном Минфином

Институт НК РФ/Проблема налогового учета Что изменится Безвозмездное получение имущества/имущественных прав, результатов работ/услуг, когда это прямая обязанность не только по федеральному законодательству, но и законодательству регионов, актам Правительства РФ Не будет налоговых последствий Исключение противоречий из перечня имущества, не подлежащего амортизации Из него уберут имущество, приобретенное/созданное за счет бюджетных средств целевого финансирования, учитывая, что расходы, понесенные за счет этих средств, не учитываются при формировании первоначальной стоимости Исключение многократного использования коэффициента 2 к расходам на права использования ПО и баз данных, программно-аппаратных комплексов по лицензионным и сублицензионным соглашениям в рамках одной цепочки получателей (лицензиатов) Уточнят правила применения повышающего коэффициента Учет в составе безнадежных долгов Разрешат учитывать: приобретенные по номиналу налогоплательщиком (новым гарантирующим поставщиком) права требования (к предыдущему гарантирующему поставщику) как условие деятельности (гарантирующего поставщика) в соответствии с законодательством РФ;

приобретенные профессиональной коллекторской организацией права требования по кредитным обязательствам, которые соответствуют основаниям для признания их безнадежными. Формирование стоимости имущества, полученного госкорпорациями в качестве взноса как от РФ, так от Банка России Пропишут единообразный подход Ограничение на уменьшение налоговой базы текущего периода на убытки предыдущих налоговых периодов Продлят по 2030 год Инвестиционный налоговый вычет Оставят возможность его применения естественными монополиями и осуществляющими транспортировку нефти и/или нефтепродуктов по магистральным трубопроводам и их «дочками» Федеральный инвестиционный налоговый вычет Разрешат применять любому лицу, входящему в одну группу с налогоплательщиком, сделавшим капвложения, независимо от отрасли

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но некоторые нормы позже.

Что известно об очередной донастройке налоговой системы — в нашей общей новости.

Подробнее о том, как работать с изменениями по налогу на прибыль, рассчитывать его по новым ставкам и заполнять декларацию по новой форме, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО».

Вы узнаете, как отражать операции в последней версии 1С, выбрать законный метод налоговой оптимизации, работать с аналитикой и строить финмодели, чтобы на их основе предлагать управленческие решения руководителю.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 70% за 9 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.