Объявляем майскую распродажу! Топовые онлайн-курсы «Клерка» по 3 500 руб.

Уже определились с планами на выходные? Нужно выбрать что-нибудь интересное и приятное, а что может быть приятнее, чем сделать выгодную покупку! Например, приобрести наши топовые онлайн-курсы по 3 500 руб.!
С мая онлайн-курсы можно купить только вместе с подпиской Клерк.Премиум, поштучной продажи больше нет. Но для этих майских выходных мы решили сделать исключение. До понедельника, 19 мая, у вас есть возможность купить наши флагманские онлайн-курсы по бухгалтерии с нуля, учету на УСН, маркетплейсам и управленке отдельно, если вы пока не готовы оформлять подписку.
Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С
Вы научитесь рассчитывать налоги, делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН, сможете работать без штрафов на маркетплейсах. Мы обновили программу и добавили уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.
Цена со скидкой 78%: 3 500 рублей вместо
16 350 рублей.
Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.
Цена со скидкой 82%: 3 500 рублей вместо
19 900 рублей.
Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С
Вы научитесь работать с НДС на УСН, заполнять декларацию по НДС, вести учет в 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.
Цена со скидкой 78%: 3 500 рублей вместо
15 950 рублей.
Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования
Вы узнаете, как настроить аналитику прямых и косвенных доходов, аналитику банка и кассы, научитесь составлять отчеты о движении денежных средств, о прибылях, убытках и другую аналитическую отчетность.
Цена со скидкой 72%: 3 500 рублей вместо
12 700 рублей.
Также все эти онлайн-курсы доступны в годовой подписке Клерк.Премиум.
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