Объявляем майскую распродажу! Топовые онлайн-курсы «Клерка» по 3 500 руб.

С мая получить доступ к онлайн-курсам можно, только оформив подписку Клерк.Премиум. Но эти выходные мы решили сделать особенными и всего на пару дней открываем поштучную продажу наших популярных онлайн-курсов. Поспешите! Акция действует до понедельника, 19 мая.

Уже определились с планами на выходные? Нужно выбрать что-нибудь интересное и приятное, а что может быть приятнее, чем сделать выгодную покупку! Например, приобрести наши топовые онлайн-курсы по 3 500 руб.!

С мая онлайн-курсы можно купить только вместе с подпиской Клерк.Премиум, поштучной продажи больше нет. Но для этих майских выходных мы решили сделать исключение. До понедельника, 19 мая, у вас есть возможность купить наши флагманские онлайн-курсы по бухгалтерии с нуля, учету на УСН, маркетплейсам и управленке отдельно, если вы пока не готовы оформлять подписку.

Каталог курсов

Вы научитесь рассчитывать налоги, делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН, сможете работать без штрафов на маркетплейсах. Мы обновили программу и добавили уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.

Цена со скидкой 78%: 3 500 рублей вместо 16 350 рублей.

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Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

Цена со скидкой 82%: 3 500 рублей вместо 19 900 рублей.

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Вы научитесь работать с НДС на УСН, заполнять декларацию по НДС, вести учет в 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.

Цена со скидкой 78%: 3 500 рублей вместо 15 950 рублей.

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Вы узнаете, как настроить аналитику прямых и косвенных доходов, аналитику банка и кассы, научитесь составлять отчеты о движении денежных средств, о прибылях, убытках и другую аналитическую отчетность.

Цена со скидкой 72%: 3 500 рублей вместо 12 700 рублей.

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Также все эти онлайн-курсы доступны в годовой подписке Клерк.Премиум.