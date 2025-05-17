Путин поручил ввести вычет по НДФЛ за диспансеризацию и ГТО до 1 октября

Президент России поручил правительству подготовить механизм предоставления налогового вычета по НДФЛ для граждан, регулярно проходящих диспансеризацию и сдающих нормативы ГТО.

Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами кабмина 14 апреля. Документ опубликован на сайте Кремля.

Срок исполнения — до 1 октября 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.