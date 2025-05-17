Путин поручил ввести вычет по НДФЛ за диспансеризацию и ГТО до 1 октября

Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами кабмина 14 апреля. Документ опубликован на сайте Кремля.
Срок исполнения — до 1 октября 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
Идея вычета за диспансеризацию и ГТО впервые прозвучала в послании президента Федеральному собранию в 2024 году. Теперь она должна получить законодательное оформление.
Кроме того, напомним, что в январе 2025 года Путин предложил создать к 15 июля механизм налогового вычета по договорам долевого страхования жизни (ДСЖ) — нового типа страховки, сочетающего инвестиции и страховую защиту.
Комментарии1
Качаем бицепсы)