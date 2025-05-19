Алгоритм от эксперта: как бухгалтеру регистрироваться в Росфинмониторинге и какие документы нужны для работы на аутсорсе

Чтобы начать брать клиентов на аутсорсинг, важно не только подготовить базовые документы, такие как договор и прайс-лист, но и разобраться в ключевых аспектах работы — где найти клиентов и как регистрироваться в Росфинмониторинге.

Для начала работы на аутсорсе бухгалтерам необходимо подготовить шаблоны документов для регламентации взаимоотношений с клиентами, а также правильно рассчитать свои затраты и трудоемкость оказываемых услуг. Если вы хотите расширить спектр своих услуг и привлечь больше клиентов, нужно учитывать множество нюансов.

Конспект вебинара по работе бухгалтера на аутсорсинге выйдет уже в четверг, 22 мая 2025 года! Он появится в разделе «Конспекты».

Про все важные моменты для выхода на аутсорсинг рассказала Елена Ярушкина — руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.