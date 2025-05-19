📣 Власти будут отдельно пропагандировать налоговый вычет за сдачу норм ГТО

Путин поручил сделать ежегодным социальный налоговый вычет по НДФЛ за диспансеризацию и сдачу норм ГТО, а также больше информировать о нем население.

Вычет за сдачу норм ГТО при условии прохождения диспансеризации будет ежегодным, а Народный Фронт должен усилить информирование россиян об этом. Такое поручение Президента опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству РФ разработать совместно с исполнительными органами субъектов РФ и Общероссийским общественным движением “Народный фронт “За Россию”, утвердить и реализовать комплекс мер, направленных на усиление информационно-разъяснительной работы по вопросам получения налогоплательщиком социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с оплатой физкультурно-оздоровительных услуг, а также стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с выполнением нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне”», — говорится в поручении.

Срок выполнения поручения – до 1 июля 2025.

Ранее мы писали, что Путин поручил ввести вычет по НДФЛ за ГТО + диспансеризацию до 1 октября 2025 года.

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