📣 Власти будут отдельно пропагандировать налоговый вычет за сдачу норм ГТО

Вычет за сдачу норм ГТО при условии прохождения диспансеризации будет ежегодным, а Народный Фронт должен усилить информирование россиян об этом. Такое поручение Президента опубликовано на сайте Кремля.
«Правительству РФ разработать совместно с исполнительными органами субъектов РФ и Общероссийским общественным движением “Народный фронт “За Россию”, утвердить и реализовать комплекс мер, направленных на усиление информационно-разъяснительной работы по вопросам получения налогоплательщиком социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с оплатой физкультурно-оздоровительных услуг, а также стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с выполнением нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне”», — говорится в поручении.
Срок выполнения поручения – до 1 июля 2025.
Ранее мы писали, что Путин поручил ввести вычет по НДФЛ за ГТО + диспансеризацию до 1 октября 2025 года.
Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.
Комментарии4
не поняла момента: ГТО только при наличии диспансеризации? а ее как будут подтверждать? справкой из поликлиники?
Видимо да
Вычет какой, 500 руб.? Или как за детей, целых 2000?
Готов к труду и обороне - ключевые слова. Им надо знать возможности паствы.