В Госдуме предложили повышать выплаты к страховой пенсии без ограничений по числу иждивенцев

Депутат считает, что прибавка к пенсии не должна быть ограничена тремя иждивенцами. Сколько членов семьи есть на иждивении, настолько больше денег и получит пенсионер.

Депутат Ярослав Нилов внес в Госдуму законопроект, который позволит не учитывать число иждивенцев для повышения пенсии.

Сейчас закон предусматривает увеличение размеров пенсии тем, у кого на иждивении находятся нетрудоспособные близкие родственники. Однако на такое повышение можно рассчитывать, если человек содержит не более трех членов семьи.

«Подготовленный законопроект направлен на исключение существующего ограничения по числу нетрудоспособных иждивенцев, что в должной мере будет способствовать повышению уровня материального обеспечения семей, в особенности многодетных», — сказано в пояснительной записке.

Повышение фиксированной выплаты можно получить только за близких родственников, которые находятся на иждевении. Это несовершеннолетние дети пожилого человека или дети от 18 до 23 лет, которые учатся и не работают, а также братья, сестры и внуки того же возраста. Право на увеличение страховой пенсии имеют оба родителя.

С 1 января 2025 года фиксированная выплата к страховой пенсии составляет 8 907,7 рублей. Она распределяется в зависимости от числа лиц, которые находятся на обеспечении пенсионера. Например, за одного иждивенца выплата будет 2 969,23 рублей, за двух — 5 938,47, а за трех — 8 907,7.

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