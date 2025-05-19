Исходящий НДС не идет в расходы на УСН: разъяснение Минфина

Налогоплательщик на упрощенке не учитывает в доходах НДС. Но и в расходы его включать нельзя, даже если это НДС с прошлогодних авансов.

Минфин пояснил порядок уменьшения суммы УСН-налога на НДС в ситуации, когда аванс получили в 2024 году, а отгрузили товар в 2025.

В 2024 году компания применяла УСН, а с 2025 года стала плательщиком НДС. В 2024-м получили аванс (без НДС) и заплатили с него налог по УСН. А в 2025 году отгрузили товар и получили остальную сумму без повышения цены договора, но уже с НДС.

Уменьшается ли на эту сумму НДС доход в целях УСН в 2025 году, спрашивает налогоплательщик.

Плательщики на УСН не учитывают в доходах НДС, предъявленный покупателям, отвечает Минфин в письме от 10.04.2025 № 03-07-11/35779.

Что касается расходов, то в расходы этот НДС включать нельзя.

«Если до 1 января 2025 г. налогоплательщиком, применяющим УСН, были получены суммы оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), не облагаемых НДС, и в 2025 г. в счет этих сумм оплаты (частичной оплаты) им будут отгружены товары (выполнены работы, оказаны услуги), подлежащие налогообложению НДС, то суммы НДС, предъявляемые покупателю при отгрузке этих товаров (выполнении работ, оказании услуг), не могут уменьшать доходы, учитываемые при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в 2025 г. в связи с применением УСН», — говорится в письме.

То есть вычесть НДС из дохода (путем включения его в расходы) на УСН в 2025 году не получится.

При этом Минфин так и не ответил на вопрос, как же все-таки уменьшить доход на сумму НДС, если сам доход был получен в 2024 году и с него уже заплатили налог с полной суммы, без уменьшения ее на НДС.

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