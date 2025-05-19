Реформа Минюста позволит следователям изымать флешки с ключами от криптовалют

Минюст подготовил законопроект, по которому цифровая валюта будет считаться имуществом. Это позволит ее арестовывать и изымать у нарушителей закона.
«Следователь сможет изъять материальный носитель с кодами доступа к ней или просить суд установить запрет операций», — сказал замминистра юстиции Вадим Федоров на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2025).
Участвовать в таких процессуальных действиях будут специалисты, способные обеспечить сохранность цифровой валюты для последующей конфискации или погашения требования потерпевших.
Также Федоров добавил, что преступников привлекают расчеты в криптовалютах из-за анонимности и отсутствия централизованного контроля. Ее нельзя положить в сейф, как наличные и драгоценности.
Законопроект уже готовится пройти первое чтение в Госдуме.
Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.
Комментарии3
Похоже, изымать будут все флешки, попавшие на глаза.
Ага, что-то мне подсказывает, что это будет так же, как и отдел по борьбе с наркотой. У них открывается столько возможностей.
Так и видится картина... Набежали следаки, изъяли кучу флешек. Пришли в свой Следственный Комитет. Изучают, просматривают.... А таааам.... сплошная порнуха!
А они сидят, внимательно смотрят - вдруг криптовалюту покажут ))))))