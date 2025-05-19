Реформа Минюста позволит следователям изымать флешки с ключами от криптовалют

Носители для криптовалют будут изымать, как и любое другое имущество. Полученные средства конфискуют или направят на погашение требований потерпевших.

Минюст подготовил законопроект, по которому цифровая валюта будет считаться имуществом. Это позволит ее арестовывать и изымать у нарушителей закона.

«Следователь сможет изъять материальный носитель с кодами доступа к ней или просить суд установить запрет операций», — сказал замминистра юстиции Вадим Федоров на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2025).

Участвовать в таких процессуальных действиях будут специалисты, способные обеспечить сохранность цифровой валюты для последующей конфискации или погашения требования потерпевших.

Также Федоров добавил, что преступников привлекают расчеты в криптовалютах из-за анонимности и отсутствия централизованного контроля. Ее нельзя положить в сейф, как наличные и драгоценности.

Законопроект уже готовится пройти первое чтение в Госдуме.

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