Для многодетных семей могут ввести дополнительную льготу

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается дать многодетным семьям право на два бесплатных паркоместа для авто, зарегистрированных на многодетных родителей.

«В таких семьях часто возникает ситуация, когда один родитель отвозит ребенка в школу, а другой в это же время везет второго ребенка в поликлинику, на дополнительные занятия или по другим неотложным делам. Если семья вынуждена оплачивать парковку для обоих автомобилей, это создает дополнительную финансовую нагрузку, которую можно и нужно минимизировать. Предоставление двух бесплатных парковочных мест позволит родителям более гибко планировать свои поездки, не беспокоясь о дополнительных расходах», — говорится в пояснительной записке.