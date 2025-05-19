Забирайте все топовые онлайн-курсы «Клерка» в одной подборке за 6 000 руб.

Завтра, 20 мая, последний день, когда вы можете купить годовую подписку Клерк.Премиум за 6 000 руб. Напомним, мы завершили поштучную продажу онлайн-курсов, поэтому сейчас у вас есть возможность купить все наши самые популярные онлайн-курсы разом в годовой подписке. Успейте купить Клерк.Премиум по выгодной цене!

В прошлую среду, 14 мая, мы вернули старую цену на подписку Клерк.Премиум — 6 000 руб.

Остался всего один день до того, как все встанет на свои места. 21 мая цена снова вырастет до 9 000 руб. Не упустите шанс сделать выгодную покупку — приобрести доступ к закрытому образовательному контенту, а также всем онлайн-курсам «Клерка».

Как подписка Клерк.Премиум может помочь в карьере

Онлайн-курсы «Клерка» — это возможность осваивать новые полезные навыки и получить актуальные знания, которые пригодятся в работе и карьерном росте.

На онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» вы сможете изучить профессию бухгалтера с самых азов. Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН.

Если вы решили освоить новое направление, то выбирайте маркетплейсы — это развивающийся рынок с постоянно растущим спросом на специалистов. На онлайн-курсе «Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С» вы изучите особенности разных маркетплейсов, научитесь считать налоги, делать возвраты и вести учет в 1С.

Из-за усложнившихся правил работы на УСН, упрощенцы все чаще обращаются за помощью к бухгалтерам. Воспользуйтесь шансом расширить круг клиентов — научитесь вести учет для организаций и ИП на УСН. Все необходимые знания вы получите на онлайн-курсе «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С».

Переходите на более сложные и интересные задачи! Освойте управленческий учет на онлайн-курсе «Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования». Научитесь анализировать работу бизнеса, составлять отчеты и давать руководителю рекомендации, которые помогут ему принимать стратегические решения, а вам расти в карьере.

Получите доступ ко всем онлайн-курсам «Клерка» с подпиской Клерк.Премиум. Мы больше не продаем их по отдельности, теперь купить онлайн-курсы можно только вместе с другими материалами подписки.

В годовую подписку входят:

60+ онлайн-курсов по важным темам.

Записи 200+ актуальных вебинаров и новые эфиры каждую неделю.

Безлимитные консультации с экспертами.

Статьи с разборами новых правил.

Онлайн-посещение конференций.

Справочно-правовая система.

Инструменты и сервисы для работы бухгалтера.

Все обучающие материалы, в том числе онлайн-курсы, теперь доступны только подписчикам Клерк.Премиум. Успейте оформить подписку за 6 000 руб.! 21 мая цена вырастет на 50% и составит 9 000 руб.

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