УФНС рассказало об ошибках в декларации по туристическому налогу

При подаче деклараций по туристическому налогу предприниматели чаще всего ошибаются в заполнении строк, связанных с минимальной суммой налога.

Заполняя декларацию по туристическому налогу, нужно обратить особое внимание на строку 130 «Сумма исчисленного минимального налога». Будет ошибкой заполнить эту строку при условии, что строка 090 «Стоимость услуг, в отношении которых исчислен минимальный налог» не заполнена.

Если сумма турналога определяется как минимальный налог (100 рублей за сутки проживания), то не нужно заполнять:

строку 100 «Налоговая база, налог с которой подлежит исчислению по ставке, установленной нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования»;

строку 120 «Сумма исчисленного налога без учета суммы минимального налога».

Стоимость услуг, для которых исчислен минимальный налог (в строке 90), будет равна сумме из строки 70 «Стоимость услуг всего» за вычетом суммы строки 80 «Стоимость услуг, не включаемая в налоговую базу на основании пункта 2 статьи 418.4 Налогового кодекса РФ» и 86 «Стоимость услуг, не включаемая в налоговую базу на основании пункта 3 статьи 418.4 Налогового кодекса РФ». Об этом сказано на сайте УФНС по Орловской области.

Туристический налог должны платить представители гостиничного бизнеса, если их объекты включены в реестр классифицированных средств размещения. Декларацию по этому налогу нужно сдавать каждый квартал, не позднее 25 числа месяца, который следует за истекшим кварталом. Уплатить налог нужно до 28 числа месяца того же квартала.