Почти 150 тысяч блогов получили регистрацию от Роскомнадзора

Ведомство приняло 250 тысяч заявок на регистрацию, из них одобрило только 150 тысяч страниц с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков.

Роскомнадзор одобрил свыше 150 тыс. заявок на регистрацию каналов и страниц в социальных сетях с аудиторией больше 10 тыс. человек. Всего ведомство получило 250 тыс. заявлений.

Директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина объяснила, что РКН вынужден отклонять заявки из-за недостоверных данных либо когда нужно уточнить какую-то информацию.

«Причем эти заявки отклоняются, но, как правило, потом вносятся уже с исправленными данными», — сказала Ларина на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2025).

Недавно мы писали, что в 60% случаев в регистрации отказывают из-за того, что в описании страницы не было номера заявки, по которому РКН определит, что ресурс принадлежит автору заявления. 30% блогеров допустили ошибки в названии канала, адресе или контактных данных.

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