❗ Минтруд утвердил новые списки материально ответственных должностей и работ + типовые договоры матответственности

Опубликован приказ Минтруда от 16.04.2025 № 251н об утверждении перечня должностей и работ, с работниками на которых работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности за недостачу имущества.
Также утвержден перечень работ, при выполнении которых может вводиться полная коллективная (бригадная) материальная ответственность за недостачу вверенного работникам имущества.
Перечни должностей и работ по сравнению с действующими не изменились.
Кроме того, приказом утверждены типовые формы договоров:
о полной индивидуальной материальной ответственности (Приложение 3 к приказу);
о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности (Приложение 4).
Приказ Минтруда от 16.04.2025 № 251н вступает в силу с 1 сентября 2025 года. С этой же даты утратит силу постановление Минтруда от 31.12.2002 № 85, которое действует сейчас.
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