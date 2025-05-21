В Псковской области продлили действие льготных ставок УСН на 2025 год. В т. ч. для бухгалтеров и налоговых консультантов

В Псковской области для налогоплательщиков на УСН, зарегистрированных и работающих в регионе в сфере ИТ и получивших документы о государственной аккредитации, продлили на 2025 год пониженные налоговые ставки:
1% — на УСН с объектом «доходы»;
5% — на УСН с объектом «доходы минус расходы.
Изменения в ч. 8 ст. 1 закона Псковской области от 29.11.2010 № 1022-ОЗ внесены законом от 05.03.2025 № 2589-ОЗ, сообщает региональное УФНС.
Для применения пониженных ставок есть условие. По итогам отчетного периода не менее 70% дохода должен составлять доход от таких видов деятельности по ОКВЭД-2:
J «Деятельность в области информации и связи» — подкласс 62.0, группа 63.11;
M «Деятельность профессиональная, научная и техническая» — группа 69.20.
Отметим, что последняя группа означает услуги бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, налоговому консультированию.
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