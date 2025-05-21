💲 После 6 июня 2025 года клиенты «Юникредит» не смогут отправить доллары

У банка «Юникредит» изменится корреспондент, через которого проходят исходящие платежи в долларах. Входящие платежи в американской валюте можно по-прежнему принимать.

Банк «Юникредит» после 6 июня 2025 года перестанет проводить исходящие переводы в долларах США для физлиц. Это случилось из-за ограничений на стороне иностранного банка-корреспондента. Изменения не затронут входящие платежи в долларах.

«По независящим от банка причинам с 26 мая все исходящие платежи в долларах будут осуществляться через итальянский UniCredit. После 6 июня исходящие переводы в долларах станут недоступны. Рекомендуем иметь альтернативные варианты для переводов», — сказал оператор.

У банка «Юникредит» с 29 мая 2025 года изменится банк-корреспондент, который отвечает за исходящие платежи в долларах. Им станет итальянская материнская структура UniCredit. Это решение позволит усилить внутренний комплаенс, а также снизить риск вторичных санкций для всей банковской группы.

Весной 2024 года Европейский Центробанк направил итальянскому банку UniCredit требование ускорить сокращение бизнеса в России, ввести запрет на новые вклады и ограничить проведение платежей. Кредитная организация не согласилась и в июне 2024 года оспорила предписание в суде.

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