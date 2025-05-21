Верховный суд: региональные отделения организации инвалидов и их 100% «дочки» имеют преимущество на госзакупках

Компании, которые учредили общероссийские организации инвалидов, имеют право на набавку 15% к цене госконтракта по 44-ФЗ.

Право получить надбавку в размере 15% к цене госконтракта есть не только у общероссийских организаций инвалидов (ОООИ), но также у их региональных отделений и дочерних компаний. Это сказано в определении Верховного суда от 11 апреля 2025 года № 305-ЭС25-2383 по делу № А40-42611/2024.

Согласно ст. 29 федерального закона № 44-ФЗ, общероссийские организации инвалидов и их 100% «дочки» получат надбавку в размере 15% в предложенной цене, но не больше максимальной стоимости контракта. В таких компаниях должно работать не меньше 50% сотрудников-инвалидов, а на оплату их труда отводится как минимум четверть зарплатного фонда.

Верховный суд рассмотрел дело компании «Ламирэль», которая принадлежит Владимирскому отделению ОООИ РОСТАР. Фирма неоднократно выигрывала в конкурсах и получала надбавку, но затем получала претензии ФАС. «Ламирэль» решила обжаловать решение Антимонопольной службы, но суды первой и апелляционной инстанции приняли сторону ФАС. Дело передали в Верховный суд, который признал решение ведомства незаконным и создал прецедент для подобных дел.

Руководитель энергетической и административной практики юркомпании «Митра» Батрадз Мецаев считает, что надбавка в 15% к цене госконтракта позволит компаниям, связанным с организациями инвалидов, демпинговать. Это может негативно повлиять на конкурентную среду, пишет Коммерсант.

Есть и другое мнение — например, консультант юрфирмы «Каменская & партнеры» Наталия Стрелкова считает, что решение ВС позволит экономически слабым субъектам «выровнять свое положение». Партнер КА Delcredere Олег Москвитин заявил, что бороться нужно не с преференциями, а с тем, чтобы их не получали «липовые» объединения инвалидов.

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