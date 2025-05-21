🍃 Компании будут должны перейти на органическое производство, чтобы писать на упаковках «био» и «эко»

Сейчас недобросовестные производители зарабатывают на экологическом тренде, размещая «зеленые» знаки на обычных товарах. Чтобы это исправить, власти ужесточат требования к стандартам.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, по которому больше не получится просто так нанести на продукты знак «био» или «эко». Чтобы получить такое право, нужно перейти на органическое производство или перерегистрировать товарные знаки.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года, но до 1 сентября 2035 года будет действовать переходный период для компаний, которые не соответствуют строгим стандартам, но используют экологические знаки. В течение 10 лет разрешат продавать продукцию, выпущенную до того, как закон вступил в силу.

«Размещение в маркировке продукции товарного знака, содержащего в своем составе слова, использование которых возможно только в обозначении органической продукции, потенциально может рассматриваться надзорными органами как злоупотребление, выраженное в стремлении ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и качества продукции», — сказано в пояснительной записке.

Затем исключения снимут, а компании будут обязаны привести свою продукцию в соответствие с требованиями органического производства или перестать ставить маркировки «эко» и т. п.

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