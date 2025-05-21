Используйте его, чтобы убедиться в соблюдении новых требований и избежать крупных штрафов.

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30 мая 2025 года вступает в силу новая редакция КоАП, утвержденная законом № 420-ФЗ от 30 ноября 2024 года. Организации и индивидуальные предприниматели столкнутся с резко увеличенными штрафами за нарушения в области персональных данных.

Что изменится:

За отказ в обслуживании потребителя при отказе последнего от идентификации по биометрии штрафы составят от 50 до 100 тысяч рублей для должностных лиц и ИП и от 200 до 500 тысяч рублей для организаций.

Если вы не сообщите Роскомнадзору об утечке данных, штраф составит до 3 млн рублей.

Новые штрафы за незаконную передачу персональных данных: от 3 до 5 млн рублей за утечку данных от 1 000 до 10 000 человек, и до 15 млн рублей за распространение данных специальных категорий.

За отсутствие уведомления Роскомнадзора о намерении обрабатывать персональные данные штраф вырастет с нынешних 5 тысяч рублей до 300 тысяч рублей.

Сейчас почти каждое ИП и ООО является оператором персональных данных, даже если вы просто принимаете на работу сотрудников или заключаете договоры с клиентами. Если вы еще не зарегистрированы в реестре Роскомнадзора, самое время это сделать.

Также приглашаем вас на бесплатный вебинар 27 мая в 15:00 мск, где подробно разберем:

Как и когда подавать уведомления в Роскомнадзор

Как правильно локализовать базы данных и управлять трансфером данных

Защита персональных данных и cookie-файлы

Ответственность и штрафы за нарушения

Бонус вебинара — 4 готовых шаблона уведомлений для Роскомнадзора.

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