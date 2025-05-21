В первом квартале федеральный бюджет получил на 40% больше от НДФЛ

С января по март 2025 года доходы федерального бюджета выросли на 11 млрд рублей за счет поступлений НДФЛ. Это на 40% больше, чем в том же периоде 2024 года.

Общие доходы федерального бюджета достигли 38 млрд рублей, из них 37% приходится на поступления от НДФЛ с доходов в виде дивидендов.

«За январь-март в бюджеты всех уровней поступило 1,6 трлн рублей, что на 182 млрд рублей, или на 13%, больше, чем за аналогичный период 2024 года. Доля НДФЛ в консолидированном бюджете составила 15%», — сказано на сайте ФНС.

Рост поступлений связывают введением пятиступенчатой прогрессивной шкалы налогообложения, а также с ростом зарплаты, которая с января по февраль 2025 года увеличилась на 16,5% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

С 1 января 2025 года действует пять ставок НДФЛ:

13% платят те, кто зарабатывает до 2,4 млн рублей в год;

15% — от 2,4 до 5 млн;

18% — от 5 до 20 млн;

20% — от 20 до 50 млн;

22% платят с дохода свыше 50 млн рублей.

Поступления НДФЛ в федеральный бюджет носят целевой характер. Часть средств направляют в фонд «Круг добра» на лечение детей с редкими заболеваниями.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.