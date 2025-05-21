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Замминистра финансов Чебесков: с помощью выхода на IPO госкомпаний планируют привлечь 1 трлн рублей в следующие пять лет

Российский фондовый рынок привлекает иностранных инвесторов. Для менеджмента госкомпаний создадут систему мотивации, привязанную к стоимости акций.

Замминистра финансов Иван Чебесков рассказал о развитии IPO госкомпаний на «Альфа-Саммит: капитал, инвестиции, бизнес».

По его словам, с помощью выхода на IPO госкомпаний на рынок планируется привлечь 1 трлн рублей в следующие пять лет. Для этого нужно менять подходы в управлении. Для менеджмента в таких компаниях потребуется рыночная система мотивации, привязанная к стоимости акций компании. 

Чебесков добавил, что российский фондовый рынок привлекателен для иностранных инвесторов: 

  • интерес иностранцев связан с большими возможностями для инвестирования в России с учетом скорого выхода новых компаний на IPO. Инвесторы воспользуются возможностью заработать на российском рынке;

  • в ближайшие месяцы примут нормы, обеспечивающие гарантии для новых иностранных инвесторов на российском финансовом рынке;

  • Минфин работает над созданием инфраструктуры для участия дружественных иностранных инвесторов на российском фондовом рынке.

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