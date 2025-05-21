ФАС следит, как маркетплейсы исполняют ее предупреждения

Защита продавцов и покупателей на цифровых рынках — одна из важнейших задач в условиях цифровой трансформации экономики, считает замруководителя ФАС Сергей Пузыревский.
На сессии «Эпоха маркетплейсов: право или технология» на ПМЮФ-2025 он рассказал, что Озон и Вайлдберриз отчитались о завершении технических работ по созданию добровольного и прозрачного механизма участия в акциях и доработке оферты. Из-за непрозрачных механизмов таких акций маркетплейсы в 2025 году получили предупреждения.
Теперь ФАС анализирует полученную информацию и контролирует исполнение предупреждений в полном объеме, сказал замглавы ведомства.
Также ФАС сейчас изучает практику предоставления маркетплейсами скидок за собственный счет на предмет ее соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.
Начать дискуссию