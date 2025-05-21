ФАС следит, как маркетплейсы исполняют ее предупреждения

Антимонопольная служба изучает, не нарушают ли закон скидки на интернет-площадках. Также ведомство контролирует, как исполняются предупреждения, вынесенные маркетплейсам ранее.

Защита продавцов и покупателей на цифровых рынках — одна из важнейших задач в условиях цифровой трансформации экономики, считает замруководителя ФАС Сергей Пузыревский.

На сессии «Эпоха маркетплейсов: право или технология» на ПМЮФ-2025 он рассказал, что Озон и Вайлдберриз отчитались о завершении технических работ по созданию добровольного и прозрачного механизма участия в акциях и доработке оферты. Из-за непрозрачных механизмов таких акций маркетплейсы в 2025 году получили предупреждения.

Теперь ФАС анализирует полученную информацию и контролирует исполнение предупреждений в полном объеме, сказал замглавы ведомства.

Также ФАС сейчас изучает практику предоставления маркетплейсами скидок за собственный счет на предмет ее соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

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