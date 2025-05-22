📉 Официальный курс доллара упал до минимума за два года

Центробанк впервые с 27 мая 2023 года установил курс доллара ниже 80 рублей.

На 22 мая 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара в 79,75 рублей. Это минимум с 16 мая 2023 года. Впервые с 27 мая 2023 года курс доллара установили ниже 80 рублей.

Официальный курс евро вырос на 1 рубль 33 копейки и составил 91,29 рублей. Об этом сказано на сайте ЦБ.

По данным площадки «Финам», межбанковский курс доллара 22 мая в 09:40 мск — 79,38 рублей, а евро торгуется за — 89,92.

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