💲 За операциями с цифровыми рублями будет двойной антиотмывочный контроль

Контрольные мероприятия будут проводить и обычные банки, и ЦБ – в зависимости от того, как клиент передает распоряжения об операциях.

Антиотмывочный контроль за операциями с цифровыми рублями разделили между коммерческими банками и Банком России, сообщает ЦБ.

Контроль разделили в зависимости от того, как пользователи будут передавать распоряжения об операциях с цифровыми деньгами на платформу — через банк или напрямую оператору цифрового рубля. То есть ЦБ.

Формат предусмотрен новым законом, который уже одобрил Совет Федерации.

Банки при открытии счета цифрового рубля будут идентифицировать клиентов, выявлять тех, кому нужно ограничить доступ на платформу: то есть весь антиотмывочный функционал, действующий сейчас, у них останется.