🔌 Разработчики электроники просят расширить список продукции для получения налоговых льгот

Производители электроники могут платить налог на прибыль по ставке 3%, но не вся выпускаемая продукция перечислена в постановлении кабмина. Это хотят изменить и расширить список, чтобы у налоговиков не было вопросов к бизнесу.

Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) предложила расширить список продукции, изготовители которой смогут получать налоговые льготы. В перечень хотят внести электронные модули и платы.

Сейчас право на льготы при уплате налогов есть у предприятий радиоэлектроники, которые производят продукцию, перечисленную в постановлении Правительства от 22.07.2022 № 1310. Например, это ТВ-приемники, контрольно-кассовые аппараты, тахографы, устройства для хранения информации. Производители могут платить налог на прибыль по ставке 3%, а также уплачивать страховые взносы по льготному тарифу — 7,6%.

«Этот перечень очень маленький и формировался наспех, совершенно бессистемно. Он формировался по заявкам ограниченного круга предприятий. В настоящее время он охватывает от силы 5% той продукции, которая производится радиоэлектронной промышленностью», — сказал директор ассоциации по работе с органами госвласти Василь Шарифуллин.

Также он отметил, что компаниям, которые производят печатные платы, приходится доказывать налоговой, что их продукция относится к электронным модулям. Такие товары попадают под это определение лишь формально, потому что они — компоненты для сборки, а не готовое изделие.