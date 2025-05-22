🔌 Разработчики электроники просят расширить список продукции для получения налоговых льгот

Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) предложила расширить список продукции, изготовители которой смогут получать налоговые льготы. В перечень хотят внести электронные модули и платы.
Сейчас право на льготы при уплате налогов есть у предприятий радиоэлектроники, которые производят продукцию, перечисленную в постановлении Правительства от 22.07.2022 № 1310. Например, это ТВ-приемники, контрольно-кассовые аппараты, тахографы, устройства для хранения информации. Производители могут платить налог на прибыль по ставке 3%, а также уплачивать страховые взносы по льготному тарифу — 7,6%.
«Этот перечень очень маленький и формировался наспех, совершенно бессистемно. Он формировался по заявкам ограниченного круга предприятий. В настоящее время он охватывает от силы 5% той продукции, которая производится радиоэлектронной промышленностью», — сказал директор ассоциации по работе с органами госвласти Василь Шарифуллин.
Также он отметил, что компаниям, которые производят печатные платы, приходится доказывать налоговой, что их продукция относится к электронным модулям. Такие товары попадают под это определение лишь формально, потому что они — компоненты для сборки, а не готовое изделие.
🔥Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия»
Примите участие в летней практической VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» в режиме онлайн! Вас ждет трехдневный онлайн-марафон с 18 по 20 июня. Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда.
В числе спикеров, как и всегда, именитые фамилии — Дмитрий Ряховский, Елена Пономарева, Михаил Мухин, Марина Климова и другие эксперты-практики, чей опыт насчитывает не первый год работы.
Мы планируем построить диалог между спикерами и пользователями «Клерка», чтобы каждый участник конференции смог найти точки для своего роста! Вы можете купить билет по выбору: с возможностью получения записи конференции или без нее.
Комментарии1
это ставка была по 2024 г.
сейчас - 8%
Видно "директор ассоциации по работе с органами госвласти Василь Шарифуллин" не в курсе всей процедуры применения данной льготы, тк налоговой в принципе нечего доказывать не надо - там все работает не так.