⚡️ Итоги дня: россияне инвестируют в люксовые сумки, на Госуслугах хотят оповещать о магнитных бурях, а в Англии придумали ткань из коровьего навоза

В первом квартале 2025 года средний чек в банях и саунах увеличился на 23% в годовом выражении — до 2,6 тыс. рублей.

Объем нераспроданного жилья в новостройках Москвы вырос вдвое. Доля таких лотов в достроенных более года назад объектах достигла 6%. Основные причины — высокие ипотечные ставки и падение спроса.

Розничные цены на лук и капусту за год выросли на 57–87% из-за сокращения запасов и неурожая 2024 года. По данным Росстата, на 12 мая лук стоил в среднем 72,3 руб./кг (+87% год к году), капуста — 75,2 руб./кг (+57%).

Россияне стали чаще ходить к косметологам, но платят за услуги меньше. Количество транзакций на рынке косметологических услуг в I квартале 2025 года выросло на 64% год к году.

Ozon fresh и «Ашан» начали продавать готовую еду под совместным брендом. Линейка готовых блюд категории «ультрафреш» (со сроком годности до 5–7 дней) будет выпускаться под кобрендом обеих компаний. Это первая подобная коллаборация на российском рынке продуктового ретейла, заявили представители компаний.

Группа «Русагро» объявила о завершении производства макарон, избавляясь от этой категории товаров «из-за сниженной эффективности». Макароны были добавлены в ассортимент «Русагро» после покупки 50% акций Нижегородского масложирового комбината (НМЖК) в 2023 году.

Несмотря на уход западных брендов и санкции, спрос на люксовые товары в России растет. По данным Fashion Consulting Group, их доля в fashion-рынке увеличилась с 10% в 2024 году до 11–12% в 2025-м, а по оценкам CDEK.Shopping — до 17%. Сумки становятся предметом инвестиций.

В Госдуме предложили добавить на портал Госуслуги опцию оповещения о магнитных бурях.

Спрос на специалистов с навыками ИИ вырос более чем в четыре раза. Количество таких вакансий увеличилось на 80% по сравнению с 2023 годом.

«Небоскреб украденных iPhone» обнаружили в Китае. Сотни похищенных iPhone из разных уголков планеты в конечном итоге оказываются в одном месте. Четвертый этаж этого здания специализируется на реализации подержанных iPhone из Европы и США.