«Софтлайн» планирует впервые выплатить дивиденды за 2024 год

На выплату дивидендов IT-компания направит 55% чистой прибыли за 2024 год или 1 млрд рублей.

Совет директоров ПАО «Софтлайн» впервые рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2024 год на сумму 1 млрд рублей. Инвесторы получат по 2,5 рубля на акцию.

«Распределить прибыль по результатам 2024 года в размере 1 402 484 144,27 рублей в следующем порядке: на выплату дивидендов акционерам, владельцам обыкновенных акций Общества направить 1 000 005 000 прибыль в размере 402 479 144,27 оставить в составе нераспределенной прибыли Общества», — сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

«Софтлайн» принял дивидендную политику в июне 2023 года. Согласно документу, на выплату инвесторам по обыкновенным акциям компания должна выплачивать не меньше 1 млрд рублей или не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. По итогам 2024 года чистая прибыль составила 1,8 млрд рублей, на выплату дивидендов «Софтлайн» направит 55%.

ПАО «Софтлайн» — это IT-компания, которая разрабатывает цифровые решения для бизнеса.

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