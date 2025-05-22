Бизнес будет платить за запросы в электронное правительство: цена

Один запрос в электронное правительство будет стоить 4,94 рубля. Деньги будут удерживать только с компаний, которые используют информацию для оказания услуг клиентам. Например, при проверке штрафов.

Минцифры подготовило проект постановления, по которому коммерческие компании начнут платить 4,94 рубля за запрос в электронное правительство (ИЭП). Оплата будет ежеквартальной.

Взимать плату будут только с компаний, которые обмениваются данными с ИЭП для того, чтобы предоставлять услуги клиентам. Например, банки могут запросить информацию о штрафах клиентов, чтобы нарушители могли оплатить их в мобильном приложении.

Полученные средства направят на развитие ИЭП и увеличение скорости предоставления данных.

Минцифры решило брать плату с коммерческих организаций потому, что запросы от них постоянно растут, а систему нужно улучшать, чтобы она могла с ними справляться.

Документ вступит в силу со дня первого официального опубликования.

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