Депутаты хотят штрафовать тех, кто носит муляжи государственных наград

Пока что оштрафовать могут человека, который носит награды, но не имеет право на это. Про ношение подделок в законе ничего не сказано, именно это и собираются исправить.

В Госдуму внесли депутатский законопроект, по которому к административной ответственности будут привлекать тех, кто носит поддельные государственные награды. Наказание будет в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 до 1,5 тыс., а знаки отличия конфискуют.

Сейчас административная ответственность есть для тех, кто носит государственные награды, но при этом не имеет на это права. Однако наказания не будет, если знак отличия оказался поддельным, схожим по названию и внешне с оригиналом.

«Так, исходя из буквальной трактовки, административное наказание следует за ношение оригинальных государственных наград при отсутствии права на них, а не за ношение поддельных знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с госнаградами. Однако на практике встречается ношение именно поддельных знаков», — сказано в пояснительной записке.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.

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