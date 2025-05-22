За нарушение санитарно-эпидемиологических правил в отношении несовершеннолетних могут ужесточить наказание

Депутаты разработали поправки в УК, согласно которым за отравление детей введут отдельные штрафы и более суровые наказания.

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается внести изменения в ст. 236 УК. Ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, вызвавшее массовое заболевание или отравление несовершеннолетних или повлекшее по неосторожности смерть несовершеннолетних, хотят ужесточить.

Авторы инициативы напоминают о случаях массовых отравлений детей в оздоровительных лагерях в 2024 году.

«Вышеуказанные происшествия свидетельствует о наличии системных проблем в части обеспечения санитарно-эпидемиологических условий в детских оздоровительных лагерях», — говорится в пояснительной записке.

За массовое отравление детей предлагают штрафовать на сумму от 1 до 2 млн рублей либо лишать права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет, либо наказывать ограничением свободы, принудительными работами или лишением свободы на срок до четырех лет.

Если нарушение санитарно-эпидемиологических правил привело к смерти несовершеннолетнего, штраф составит от 2 до 5 млн, либо накажут ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами до пяти лет, либо лишением свободы до семи лет.

Если закон примут, он вступит в силу с даты официального опубликования.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.