Универсальный QR-код начнут внедрять с января 2026 года

Чтобы продавцы товаров и услуг, а также банки успели подготовиться к работе с единым платежным QR-кодом, его предложили запустить в 2026 году.

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об универсальном QR-коде для безналичной оплаты. Его начнут внедрять с января 2026 года, чтобы все участники платежного рынка смогли подготовиться и настроить свое оборудование.

Универсальный QR-код будет работать следующим образом: банки дадут клиентам реквизиты перевода или код от одного оператора Национальной системы платежных карт (НСПК). При его сканировании покупатель попадет на страницу, где будут доступны разные варианты оплаты, будет можно выбрать удобный способ платежа.

По мнению Центробанка, внедрение универсального QR-кода будет способствовать развитию конкуренции в банковской сфере, поскольку крупные и небольшие организации получат равные условия по подключению к инфраструктуре НСПК.

Если законопроект примут, он вступит в силу через 180 дней после официальной публикации.

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