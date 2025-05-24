📦 Россияне предпочитают шопинг на маркетплейсах, хотя и там средний чек уменьшился. Косметика в антилидерах

За год количество транзакций на маркетплейсах выросло почти на четверть, а в магазинах косметики продажи упали более чем на треть.

Маркетплейсы продолжают демонстрировать уверенный рост и не только укреплять свои позиции в российской онлайн-торговле, но и способствуют перетоку клиентов из офлайна в онлайн.

Количество покупок на маркетплейсах в марте-апреле 2025 года увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек уменьшился на 9% — до 1 710 рублей. При этом значительно упало количества транзакций в магазинах косметики, обуви, одежды, электроники и бытовой техники.

Это данные аналитиков МТС Банка, пресс-релиз есть у «Клерка».

Больше всего за март-апрель 2025 упали продажи в магазинах косметики – количество чеков уменьшилось на 38% по сравнению с мартом-апрелем 2024 года. Средний чек вырос на 28% — до 2 240 рублей.

В обувных магазинах транзакции уменьшились на 29%, а в магазинах одежды – на 24%. Средний чек на обувь незначительно вырос – на 3% до 4 220 рублей, а на одежду снизился на 16% до 3 300 рублей.

Аналитики поясняют, что в последние годы возникло много новых российских косметических брендов и брендов одежды. И основной канал сбыта для них — маркетплейсы.

Снижение транзакций и в магазинах электроники – на 24%, бытовой техники – на 23%. Средние чеки выросли на 20% до 5 160 рублей и на 5% до 8 490 рублей соответственно.

В магазинах товаров для дома количество транзакций уменьшилось на 13%, и средний чек снизился на 8% — до 2 220 рублей.

Аналитики отмечают, что неверно оценивать маркетплейсы как прямых конкурентов ретейлерам, т. к. первые становятся для них дополнительным каналом продаж. При этом крупные продавцы располагают гораздо большими возможностями на маркетплейсах для запуска рекламных кампаний и акций.

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