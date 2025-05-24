Социальный фонд направил 16 млн уведомлений о положенных мерах и выплатах

СФР проактивно (без заявлений) направляет гражданам уведомления о льготах и выплатах, на которые человек имеет право при наступлении социально значимых событий.

Сообщения поступают в личный кабинет на портале Госуслуг, например, при создании молодой семьи, установлении инвалидности, рождении ребенка или достижении им определенного возраста.

С начала 2025 года россияне получили более 2,6 млн таких уведомлений с информацией о положенных мерах, сообщает СФР. Большинство (1,6 млн) направлено родителям, чьи дети достигли возраста от 3 до 11 лет, после чего у семьи появилось право на различие выплаты и пособия. Еще 533 тыс. уведомлений — по мерам поддержки в связи с рождением ребенка. Семьям, которым присвоен статус многодетных, направлено 169 тыс. уведомлений. 154 тыс. сообщений получили беременные, 72 тыс. – потерявшие кормильца.

Проактивные уведомления помогают вовремя и заранее узнавать о финансовой помощи со стороны государства и пользоваться ею.

СФР отмечает, что подавать заявление или обращаться куда-либо для получения уведомлений не нужно: достаточно дать согласие на Госуслугах об информировании. Пока уведомления присылают по 11 жизненным событиям, но их список расширяется.

Информирование по жизненным событиям через Госуслуги запущено в 2021 году. Всего с момента старта рассылки россияне получили 15,8 млн уведомлений о положенных услугах и выплатах.

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